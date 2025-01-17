На Кубани мужчина напал на полицейских с перцовым баллончиком и дубинкой

Полицейские остановили водителя автомобиля «Тойота Корона» в станице Отрадной возле одного из домов. Мужчина на требования правоохранителей не отреагировал. Сотрудник полиции попытался самостоятельно открыть дверь автомобиля, на что правонарушитель начал движение задним ходом, ударив полицейского зеркалом заднего вида. Мужчина столкнулся со служебным автомобилем и уехали.
Полицейские остановили и задержали злоумышленника. Во время задержания он выпустил перцовый газ в лицо полицейского и ударил его дубинкой по голове. Второго правоохранителя он ранил в руку колющим предметом.
Сотрудники полиции применили физическую силу и задержали правонарушителя. В отношении него составлены административные материалы.