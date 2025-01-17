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Житель Самарской области пытался дать взятку судебному приставу

Деньги предназначались за снятие запрета на регистрационные действия в отношении его транспортного средства.

Житель Самарской области пытался дать сотруднику органов принудительного исполнения взятку за незаконное снятие запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля.

К судебному приставу одного из структурных подразделений судебных приставов Самарской области обратился житель региона с просьбой снять с должника запрет на регистрационные действия в отношении его транспортного средства. Сделать это судебный пристав должен был за «вознаграждение». Сотрудник Службы, действуя в соответствии с Федеральном законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», сообщил руководству о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

Отделом собственной безопасности совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области противоправные действия пресечены. При попытки передать незаконное вознаграждение взяткодатель задержан сотрудниками полиции.