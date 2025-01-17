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Главбух дорожно-эксплуатационного предприятия в Калининградской области похитила 11 миллионов рублей

Главный бухгалтер дорожно-эксплуатационного предприятия в Калининградской области похитила 11 миллионов рублей: подсудимая Б. совершила ряд бухгалтерских и банковских операций, перечисляя деньги на свой счёт и счета родственников. Общая сумма ущерба составила 9799468 рублей.

Источник: Янтарный край

Кроме того, Б. похитила 951897 рублей, используя топливные карты в личных целях.

Подсудимая признала вину частично. Суд квалифицировал действия Б. по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст. 159. Смягчающими обстоятельствами суд признал частичное признание вины, явку с повинной, состояние здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений.

Калининградке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.