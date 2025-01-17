Главбух дорожно-эксплуатационного предприятия в Калининградской области похитила 11 миллионов рублей

Кроме того, Б. похитила 951897 рублей, используя топливные карты в личных целях.
Подсудимая признала вину частично. Суд квалифицировал действия Б. по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 и ч.3 ст. 159. Смягчающими обстоятельствами суд признал частичное признание вины, явку с повинной, состояние здоровья и наличие несовершеннолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений.
Калининградке назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.