Главбух дорожно-эксплуатационного предприятия в Калининградской области похитила 11 миллионов рублей

Главный бухгалтер дорожно-эксплуатационного предприятия в Калининградской области похитила 11 миллионов рублей: подсудимая Б. совершила ряд бухгалтерских и банковских операций, перечисляя деньги на свой счёт и счета родственников. Общая сумма ущерба составила 9799468 рублей.