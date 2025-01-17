Суд приговорил экс-мэра Котово Лесниченко к 3 годам и 8 месяцам в колонии

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Лесниченко было возбуждено после скандала со строительством дороги на улице Дачная за 30 млн рублей. Проезжая часть начала рассыпаться уже через два месяца после сдачи в эксплуатацию. Тогда же выяснилось, что Сергей Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию, а сумма ущерба от его действий, по версии следствия, превысила 8 миллионов рублей.