Вал достроили вокруг танкера у мыса Панагия на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.
Техническое сооружение строили вокруг танкера «Волгонефть-239» круглосуточно. Работы осложняли ветер и высокие волны.
«Сейчас приступят к работам по укреплению сооружения, и далее будем его поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ», — рассказал глава региона.
Дорога вокруг танкера поможет добираться к нему. Сооружение оградит от распространения мазута в море и поможет начать откачку нефтепродуктов.