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Вал достроили вокруг танкера у мыса Панагия на Кубани

Губернатор Кубани рассказал о строительстве вала вокруг танкера у мыса Панагия.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

Вал достроили вокруг танкера у мыса Панагия на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Техническое сооружение строили вокруг танкера «Волгонефть-239» круглосуточно. Работы осложняли ветер и высокие волны.

«Сейчас приступят к работам по укреплению сооружения, и далее будем его поддерживать в нормальном состоянии для ликвидационных работ», — рассказал глава региона.

Дорога вокруг танкера поможет добираться к нему. Сооружение оградит от распространения мазута в море и поможет начать откачку нефтепродуктов.

экология