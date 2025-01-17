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Смертельное ДТП в Молдове: Машина вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с другим авто — водитель погиб на месте

Второй водитель задержан на 72 часа.

Источник: Полиция

57-летний мужчина скончался в результате ДТП, произошедшего утром 17 января 2025 вблизи села Корлатены Рышканского района.

По предварительным данным полиции, 36-летний водитель «Peugeot» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем «Opel Zafira», которым управлял 57-летний водитель, и ехал с соблюдением ПДД.

Мужчина скончался на месте.

Результат теста на алкоголь 36-летнего водителя «Peugeot» отрицательный. Он задержан на 72 часа.