Бывшему министру транспорта Башкирии грозит пять лет тюрьмы

По версии следствия, в 2022 году Булушев подписал договоры на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа—Волгоград—Уфа и Уфа—Нукус—Самарканд—Ташкент—Уфа с санкт-петербургской компанией. Торгов на заключение контракта проведено не было, также выяснилось, что договоры заключены задним числом.