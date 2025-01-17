Бывшему министру транспорта Башкирии грозит пять лет тюрьмы

В Кировском районном суде решается судьба экс-министра транспорта Башкирии Александра Булушева. Гособвинитель запросил бывшему чиновнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий, повлекшем нарушение интересов государства, пять лет колонии общего режима.
По версии следствия, в 2022 году Булушев подписал договоры на авиаперелеты правительственной делегации по маршрутам Уфа—Волгоград—Уфа и Уфа—Нукус—Самарканд—Ташкент—Уфа с санкт-петербургской компанией. Торгов на заключение контракта проведено не было, также выяснилось, что договоры заключены задним числом.
Общая сумма ущерба бюджету составила около 35 млн рублей, считает следствие. Свою вину Булушев не признал.
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