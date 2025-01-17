Два автобуса и легковушка столкнулись на трассе под Ростовом

— Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes (маршрут движения: Донецк — Стамбул, в салоне было три водителя и четыре пассажира), после столкновения автомобиль Mitsubishi Lancer продолжил движение с последующим столкновением автобусом «Газ», под управлением водителя. В результате ДТП водителю автомобиля Mitsubishi Lancer оказана разовая медицинская помощь, — говорится в сообщении.