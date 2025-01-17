В Казани на улице Бойничной прорвало трубу с горячей водой, все вокруг затопило

В Вахитовском районе Казани на улице Бойничной прорвало трубу с горячей водой. В настоящее время жильцам перекрыли краны.
Местные жители переживали, что могут остаться без света. Дело в том, что вода текла по улице Вишневского и дошла до трансформаторной будки.
Специалисты выехали на место ЧП. По словам очевидцев, жителям пришлось ожидать их более часа.
«Каждый раз одно и то же», — жалуются горожане.
Напомним, в ноябре в Казани потоками воды затопило двор на улице Дубравная. Это произошло из-за коммунальной аварии — прорвало трубу.