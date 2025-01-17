Протаранившего храм во Владивостоке экс-сотрудника СКР отправили в СИЗО

Напомним, как писала ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток», 37-летний мужчина угнал стоящий на прогреве Range Rover Discovery 4 и помчался по улицам города, совершая опасные маневры. После он ворвался на центральную площадь, заехал на крыльцо Спасо-Преображенского собора и пытался протаранить двери. Когда к нему приблизились сотрудники ДПС, попытался скрыться, несколько раз въехал в их машину и врезался в пассажирский автобус, в салоне которого были люди. Затем повредил другой автомобиль и шлагбаум, попытался сбить полицейского.