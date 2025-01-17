Пять человек пострадали в массовом ДТП на Сыропятском тракте в Омске

Пять человека пострадали в массовом ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса на Сыропятском тракте в Омске. Авария произошла утром 17 января в районе остановки «Воинская часть». Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительной версии, 23-летний водитель грузового микроавтобуса «Соллерс Атлант» не выдержал дистанцию и врезался в «Хонду», которая ехала перед ним. От удара легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а затем слетела в кювет, где опрокинулась.
Грузовик после столкновения с «Хондой» врезался в «Мазду» и «Ладу Калину», которые двигались во встречном направлении.
Помощь медиков понадобилась водителям «Мазды, “Хонды” и микроавтобуса, а также 47-летней пассажирке “Мазды”. Пострадал также пешеход — 74-летний мужчина. Полиция проводит проверку.
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