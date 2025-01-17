Пять человек пострадали в массовом ДТП на Сыропятском тракте в Омске

По предварительной версии, 23-летний водитель грузового микроавтобуса «Соллерс Атлант» не выдержал дистанцию и врезался в «Хонду», которая ехала перед ним. От удара легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, а затем слетела в кювет, где опрокинулась.