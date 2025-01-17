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Двое мужчин погибли в массовом ДТП на Кубани

В Усть-Лабинском районе выясняют обстоятельства массового ДТП с двумя погибшими.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Двое мужчин погибли в массовом ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани. Авария произошла утром 17 января на автодороге Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края.

25-летняя девушка за рулем Opel Astra не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося ВАЗ 2105. Произошло столкновение.

Иномарка по инерции продолжила движение и выехал на встречную полосу. В этот момент легковушка столкнулась с ВАЗ 2107.

В аварии погибли водитель и пассажир «семерки». Пострадавшие скончались на месте ДТП до приезда медиков.

«Водитель Opel Astra доставлена с многочисленными травмами в ЦРБ ст. Выселки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.