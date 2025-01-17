Девушка разбилась при падении с высоты на юге Волгограда

По информации экстренных служб, несчастный случай произошел около 09.00 17 января на улице 2-й Штурманской, 9. Предположительно, молодая волгоградка упала с высоты четвертого этажа. Обстоятельства происшествия выясняют профильные органы. Известно, что при падении девушка получила тяжелые травмы, однако, как сообщают очевидцы, приходила в сознание.
В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что с места происшествия пострадавшая была доставлена в городскую больницу и сейчас находится в реанимации.
— Пациентка находится в реанимационном отделении больницы № 15. Состояние тяжелое, проводится необходимое лечение, — сообщили в облздраве.
Не исключено, что жительница Волгограда упала с высоты по собственной неосторожности. По информации экстренных служб, она находилась в состоянии опьянения.