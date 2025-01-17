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В Самаре 12-летний мальчик попал под колеса Chevrolet Niva

Внедорожник сбил юного пешехода на улице Финской в Самаре 16 января.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 16 января, 12-летник мальчик угодил под колеса внедорожника в Октябрьском районе Самары. Все произошло в 9:10 на улице Финской. Об этом сообщили в пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, 42-летний водитель Chevrolet Niva двигался по улице Финской со стороны Паркового переулка в сторону улицы Академика Платонова. Возле дома № 5 он сбил 12-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии юному пешеходу понадобилась разовая медицинская помощь. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и детали произошедшего, проводится проверка.

Напомним, на трассе в Самарской области произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Rio погиб в столкновении с большегрузом.