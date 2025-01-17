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В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧС

Власти Воронежской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для более оперативного устранения пожара на нефтебазе в Лискинском районе, который подвергся атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января.

Источник: Reuters

Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.

«Для населения и объектов экономики вблизи очага на данный момент опасности нет. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы», — отметил он.

Губернатор добавил, что пострадавших нет, на месте работает крупная группировка МЧС России.

База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников поздно вечером 15 января. Пожар произошел из-за упавшего дрона. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. К утру 17 января площадь пожара составляла 2,8 тыс. кв. м.

пожары
МЧС