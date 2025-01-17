В районе с горящей нефтебазой в Воронежской области ввели режим ЧС

Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Для населения и объектов экономики вблизи очага на данный момент опасности нет. Сейчас качество воздуха находится в пределах нормы», — отметил он.
Губернатор добавил, что пострадавших нет, на месте работает крупная группировка МЧС России.
База в Лискинском районе Воронежской области подверглась атаке украинских беспилотников поздно вечером 15 января. Пожар произошел из-за упавшего дрона. На тушение пожара направили десятки единиц техники и два пожарных поезда. К утру 17 января площадь пожара составляла 2,8 тыс. кв. м.