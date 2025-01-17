Названы главные причины ДТП в Нижегородской области

4604 ДТП зарегистрировали в Нижегородской области в 2024 году. В них погибли 342 человека и еще 5,7 тысячи получили травмы, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в пресс-службе регионального управления МВД России.
Наибольшее число смертельных аварий произошло в Кстовском районе — за прошедший год там погибли 32 человека в ДТП, а также в Дзержинском (21 человек) и Борском (20 человек) округах.
В Нижнем Новгороде в прошлом году больше всего автомобильных аварий со смертельных исходом было зафиксировано в Канавинском районе — там скончались семь нижегородцев, а в Автозаводском, Приокском и Сормовском районах погибли по шесть человек.
Согласно статистике Госавтоинспекции, чаще всего аварии происходят по нескольким основным причинам. Это езда на высокой скорости (из-за этого нарушения произошло 714 аварий в 2024 году), игнорирование дорожных условий при выборе скорости движения (516 аварий), несоблюдение дистанции между автомобилями (417) и проезд пешеходных переходов с нарушениями (438).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 52 автомобильных аварии произошло в Нижегородской области с начала января 2025 года.