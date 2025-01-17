На трассе М-4 в Ростовской области столкнулись бензовоз и легковушка

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись бензовоз и легковая машина. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в социальных сетях.
Очевидцы рассказали, что поврежденную со стороны капота легковушку и припаркованный грузовой спецтранспорт видели в районе поселка Горный. Также на месте происшествия заметили правоохранителя, по всей видимости, автоинспектора.
В региональном управлении Госавтоинспекции факт аварии подтвердили, но детали уточнять не стали. Добавили только, что были зарегистрированы механические повреждения. Предварительно, пострадавших не было.
На электронных интернет-картах пробки в районе места ДТП сейчас нет, дорога полностью свободна. Напомним, ранее под Ростовом-на-Дону водитель иномарки столкнулся с пассажирским автобусом.