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На трассе М-4 в Ростовской области столкнулись бензовоз и легковушка

В Ростовской области легковушка получила повреждения после ДТП с бензовозом.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись бензовоз и легковая машина. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в социальных сетях.

Очевидцы рассказали, что поврежденную со стороны капота легковушку и припаркованный грузовой спецтранспорт видели в районе поселка Горный. Также на месте происшествия заметили правоохранителя, по всей видимости, автоинспектора.

В региональном управлении Госавтоинспекции факт аварии подтвердили, но детали уточнять не стали. Добавили только, что были зарегистрированы механические повреждения. Предварительно, пострадавших не было.

На электронных интернет-картах пробки в районе места ДТП сейчас нет, дорога полностью свободна. Напомним, ранее под Ростовом-на-Дону водитель иномарки столкнулся с пассажирским автобусом.