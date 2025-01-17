Минчанин разбил бутылкой машину, водитель которой посигналил на дороге

В Минске мужчина разбил бутылкой машину, водитель которой посигналил на дороге, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал житель Минского района, которому не понравилось, что его другу-водителю посигналили на дороге. Так, 31-летний мужчина ехал с другом в авто в качестве пассажира.
В какой-то момент автомобиль, ехавшего сзади, посигналил, и фигурант попросил друга остановиться, чтобы «разобраться» с другим водителем. Но оппонент не стал останавливаться для разговора, и фигурант взял бутылку из авто и бросил вдогонку в «конфликтную» машину.
Ущерб составил примерно 800 белорусских рублей. Кроме возмещения ущерба, вспыльчивому минчанину еще предстоит суд по статье о хулиганстве.
Тем временем муж и жена сгорели заживо в доме в Славгородском районе.