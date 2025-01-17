Минчанин разбил бутылкой машину, водитель которой посигналил на дороге

В какой-то момент автомобиль, ехавшего сзади, посигналил, и фигурант попросил друга остановиться, чтобы «разобраться» с другим водителем. Но оппонент не стал останавливаться для разговора, и фигурант взял бутылку из авто и бросил вдогонку в «конфликтную» машину.