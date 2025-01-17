Семья поехала в гости на санях и заблудилась в тумане в Челябинской области

Звонивший рассказал, что они с супругой решили запрячь лошадь в сани и отправиться в гости в село Бакаево, что в семи километрах от Курганской области. Когда они ехали по полевой дороге, опустился густой туман. Видимость была нулевая. Мужчина понял, что не знает, куда ехать. Супруги застряли в двух километрах от села Чудиново.