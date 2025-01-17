Семья поехала в гости на санях и заблудилась в тумане в Челябинской области

В Октябрьском районе Челябинской области муж и жена поехали в гости на санях и заблудились в тумане. На помощь им пришли сотрудники полиции. Как прошла операция спасения, рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Вечером 16 января в дежурную часть Октябрьского района полиции позвонил мужчина и попросил помощи.
Звонивший рассказал, что они с супругой решили запрячь лошадь в сани и отправиться в гости в село Бакаево, что в семи километрах от Курганской области. Когда они ехали по полевой дороге, опустился густой туман. Видимость была нулевая. Мужчина понял, что не знает, куда ехать. Супруги застряли в двух километрах от села Чудиново.
Дежурный отправил сотрудников полиции на предполагаемое задание. Приехавшие на место сотрудники обнаружили следы. Они включили сирену и проблесковые маячки. Муж и жена начали двигаться на сигналы. Полицейские дождались сотрудников МЧС, которые в дальнейшем сопроводили семейную пару до дома.