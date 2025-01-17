Против экс-ректора БФУ возбудили еще одно дело о растрате

«В целях принятия обеспечительных мер следствием наложен арест на автомобиль, денежные средства на счетах, земельный участок и дом в Калининграде, а также на объект недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Федорову. Арестованы денежные средства на счетах и два объекта недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащие Елене Мялкиной», — добавили в ведомстве.