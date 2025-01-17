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В Красноярском крае в жуткой аварии погибли два человека

В Канском районе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

В Красноярском крае в жуткой аварии погибли два человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевой полиции. И рассказали подробности.

Предварительно установлено, что это случилось сегодня, 17 января, около 14:30 на 1038 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Из Красноярска в сторону Канска направлялась «Волга». За рулем 56-летний водитель, вместе с ним в салоне 44-летняя пассажирка.

По какой-то причине «Волга» врезалась во встречный грузовик «Скания». От удара прицеп грузовика столкнулся с автомобилем «Хонда», который двигался навстречу ему.

Погибли водитель и пассажирка из «Волги». Водитель и пассажир из другой легковушки живы, но с травмами доставлены в больницу.

Движение на участке затруднено.