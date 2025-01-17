В Красноярском крае в жуткой аварии погибли два человека

Предварительно установлено, что это случилось сегодня, 17 января, около 14:30 на 1038 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Из Красноярска в сторону Канска направлялась «Волга». За рулем 56-летний водитель, вместе с ним в салоне 44-летняя пассажирка.