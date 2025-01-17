В Ростовской области уже сутки ищут 13-летнюю Валерию Куценко

В Ростовской области уже сутки не могут найти 13-летнюю Валерию Куценко. Около 7:30 утра 16 января девочка ушла из дома и после этого не вернулась. Ориентировка поступила от новочеркасского управления МВД.
Приметы: на вид 12−13 лет, русые волосы до плеч, худощавое телосложение.
На момент пропажи была одета в черную куртку, белый свитер и черные джинсы, обута в черные ботинки. На голове была черная шапка. С собой девочка взяла черный рюкзак.
Если вы видели Валерию Куценко или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить в полицию или в службу «112».