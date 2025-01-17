В Сатке расследуется смерть пенсионерки после вызова двух скорых

В СМИ и соцсетях распространилась публикация, в которой жительница Сатки пожаловалась на некачественную медпомощь ее 66-летней матери. К ней дважды выезжали бригады врачей из-за сильных болей в груди. Однако соответствующих мер реагирования на жалобы не было.
Женщине стало хуже. Ее госпитализировали в городскую больницу, где она и скончалась.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ “причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”», — уточнили в региональном Следкоме.
Следователь регионального СУ СКР запросил медицинские документы. Назначена экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.