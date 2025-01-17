В Сатке расследуется смерть пенсионерки после вызова двух скорых

В СМИ и соцсетях распространилась публикация, в которой жительница Сатки пожаловалась на некачественную медпомощь ее 66-летней матери. К ней дважды выезжали бригады врачей из-за сильных болей в груди. Однако соответствующих мер реагирования на жалобы не было.