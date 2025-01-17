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В Сатке расследуется смерть пенсионерки после вызова двух скорых

В Челябинской области началось расследование уголовного дела о смерти 66-летней пенсионерки из Сатки из-за отсутствия правильного лечения, сообщили в СУ СКР по региону.

В СМИ и соцсетях распространилась публикация, в которой жительница Сатки пожаловалась на некачественную медпомощь ее 66-летней матери. К ней дважды выезжали бригады врачей из-за сильных болей в груди. Однако соответствующих мер реагирования на жалобы не было.

Женщине стало хуже. Ее госпитализировали в городскую больницу, где она и скончалась.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ “причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей”», — уточнили в региональном Следкоме.

Следователь регионального СУ СКР запросил медицинские документы. Назначена экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СК