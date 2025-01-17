Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Миасса отправят в колонию строгого режима за кражу шоколада

Мировой судья огласил приговор жителю Миасса, укравшему имущество сетевого магазина. За совершенный проступок мужчина отправится в колонию строгого режима.

Сообщается, что преступление произошло в октябре. Тогда 26-летний южноуралец вынес из продуктового магазина 46 плиток шоколада общей стоимостью больше 3,5 тысяч рублей. Вскоре грабителя задержали. В суде гражданин свою вину отрицать не стал.

В ходе расследования установлено, что мужчину в прошлом уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение корыстных правонарушений. В проступке южноуральца усмотрели рецидив. В связи с этим обстоятельством, подсудимый получил более суровый приговор.

Как сообщили в пресс-службе прокуратура города Миасса, ближайшие восемь месяцев гражданин проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.