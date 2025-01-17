Жителя Миасса отправят в колонию строгого режима за кражу шоколада

Сообщается, что преступление произошло в октябре. Тогда 26-летний южноуралец вынес из продуктового магазина 46 плиток шоколада общей стоимостью больше 3,5 тысяч рублей. Вскоре грабителя задержали. В суде гражданин свою вину отрицать не стал.
В ходе расследования установлено, что мужчину в прошлом уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение корыстных правонарушений. В проступке южноуральца усмотрели рецидив. В связи с этим обстоятельством, подсудимый получил более суровый приговор.
Как сообщили в пресс-службе прокуратура города Миасса, ближайшие восемь месяцев гражданин проведёт в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.