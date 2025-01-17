Жителя Миасса отправят в колонию строгого режима за кражу шоколада

В ходе расследования установлено, что мужчину в прошлом уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение корыстных правонарушений. В проступке южноуральца усмотрели рецидив. В связи с этим обстоятельством, подсудимый получил более суровый приговор.