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МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. МВД России предупреждает граждан о новой схеме мошенничества, когда аферисты представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны сообщить код из смс-сообщения, говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в “Сферуме”, — говорится в сообщении.

Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги», сообщили в ведомстве.

Полиция просит родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.

В начале января замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24» сообщал, что мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них «срабатывает» около тысячи. По его словам, ряд кол-центров аферистов расположены в России. МВД расследует уголовные дела в отношении 29 таких центров, которые полиция обнаружила в РФ.