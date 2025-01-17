МВД предупредило о новой схеме мошенничества

Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги», сообщили в ведомстве.