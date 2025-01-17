МВД предупредило о новой схеме мошенничества

«Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в “Сферуме”, — говорится в сообщении.
Для правдоподобности используют данные настоящих работников школы, дипфэйк-технологии и подменные номера. Для «обновления» просят предупредить ребенка, что ему будут звонить из школы. Общаясь с ребенком, его убеждают сообщить мошенникам номер из смс-сообщения. Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги», сообщили в ведомстве.
Полиция просит родителей проверять достоверность информации по стандартным каналам связи.
В начале января замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в эфире телеканала «Россия 24» сообщал, что мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них «срабатывает» около тысячи. По его словам, ряд кол-центров аферистов расположены в России. МВД расследует уголовные дела в отношении 29 таких центров, которые полиция обнаружила в РФ.