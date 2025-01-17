62-летнего жителя Волгодонска заподозрили в совращении девочек-подростков

Известно, дело в отношении мужчины завели по двум уголовным статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 134 УК РФ). Если вину задержанного подтвердят, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Также возможен длительный запрет на преподавательскую деятельность.