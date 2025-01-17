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62-летнего жителя Волгодонска заподозрили в совращении девочек-подростков

В Ростовской области тренера подозревают в совращении воспитанниц, мужчина задержан.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 62-летнего жителя Волгодонска заподозрили в совращении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по донскому региону.

По версии следствия, тренер детского спортивного учреждения приглашал в свою квартиру, якобы на массаж, трех воспитанниц, а потом «совершал преступления в их отношении».

— Подозреваемый задержан. В суд направили ходатайство о заключении под стражу. Сейчас ведется следствие, устанавливаются обстоятельства преступлений, а также другие возможные пострадавшие, — прокомментировали в Следкоме.

Известно, дело в отношении мужчины завели по двум уголовным статьям (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 3 ст. 134 УК РФ). Если вину задержанного подтвердят, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Также возможен длительный запрет на преподавательскую деятельность.