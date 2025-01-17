Тонущий рыбак спасен на Роповском озере в Гомеле

«Зимняя рыбалка в настоящее время очень опасна. Желание поймать настоящий трофей порой затмевает здравый смысл. Любители рыбалки и их близкие должны понимать, что риски, связанные с выходом на тонкий лед, не оправданы. Погодные условия влияют на толщину льда. Даже если он и кажется крепким, то может стать хрупким из-за потепления или дождя. Кроме того, могут образовываться трещины и полости, которые также представляют опасность», — подчеркнула начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности областного управления МЧС Вероника Матусевич.