Тонущий рыбак спасен на Роповском озере в Гомеле

Инцидент произошел 16 января. Мужчина 1971 года рождения провалился под лед. Зов о помощи услышал очевидец, который сразу же вызвал спасателей. «Толщина льда на водоеме составляла 3−4 см. Подобраться к полынье по тонкому льду оказалось непросто, но спасатели сделали все возможное, чтобы быстро оказаться рядом. Работала группа Западной спасательной станции ОСВОД», — пояснили в областной организации ОСВОД. Рыбака эвакуировали на берег и с признаками переохлаждения передали бригаде скорой помощи. «Если бы не спасательный жилет, сегодняшняя рыбалка для 53-летнего гомельчанина могла бы стать последней», — дополнили спасатели на водах.
«Зимняя рыбалка в настоящее время очень опасна. Желание поймать настоящий трофей порой затмевает здравый смысл. Любители рыбалки и их близкие должны понимать, что риски, связанные с выходом на тонкий лед, не оправданы. Погодные условия влияют на толщину льда. Даже если он и кажется крепким, то может стать хрупким из-за потепления или дождя. Кроме того, могут образовываться трещины и полости, которые также представляют опасность», — подчеркнула начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности областного управления МЧС Вероника Матусевич.
Спасатели напомнили, что перед выходом на лед рыбакам обязательно нужно проверить его толщину, безопасным считается лед толщиной не менее 7−10 см. «Лед может быть тонким в местах с течением, под мостами и у берегов, вблизи произрастания водной растительности. Под снегом и сугробами лед совсем ненадежен. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный; белого — прочность его в два раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен», — напомнили в областном управлении МЧС.