В Промышленном районе из огня спасли 5 самарцев

В Промышленном районе Самары местный житель чуть не стал жертвой пожара. Густой черный дым заполнил квартиру пострадавшего, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Дым выходил из окна 2 этажа. Специалисты поднялись в задымленную квартиру и нашли мужчину без сознания, на него надели маску-самоспасатель и вынесли на улицу, где пострадавший пришел в сознание, — отметили в ведомстве.
Также сотрудники службы провели эвакуацию остальных жителей дома. Из соседних квартир вывели 4 жильцов. Пожар ликвидировали. К работе привлекли 19 специалистов и 5 единиц спецтехники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.