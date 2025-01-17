Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Промышленном районе из огня спасли 5 самарцев

В Самаре ликвидировали возгорание в Промышленном районе.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Промышленном районе Самары местный житель чуть не стал жертвой пожара. Густой черный дым заполнил квартиру пострадавшего, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Дым выходил из окна 2 этажа. Специалисты поднялись в задымленную квартиру и нашли мужчину без сознания, на него надели маску-самоспасатель и вынесли на улицу, где пострадавший пришел в сознание, — отметили в ведомстве.

Также сотрудники службы провели эвакуацию остальных жителей дома. Из соседних квартир вывели 4 жильцов. Пожар ликвидировали. К работе привлекли 19 специалистов и 5 единиц спецтехники. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

пожары