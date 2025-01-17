Суд отправил под стражу челябинца, напавшего с ножом на сожительницу и сына

Следственные органы завели в Челябинске уголовное дело на 42-летнего мужчину, который напал с ножом на сожительницу и ее сына. Фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 17 января ему избрали меру пресечения.