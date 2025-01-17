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Частный дом выгорел из-за пиротехники в хуторе Ростовской области

Полыхающий частный дом потушили в Ростовской области, выгорело 50 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В одном из хуторов Ростовской области из-за пиротехники выгорел частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

— Инцидент произошел еще пару дней назад, 15 января. Вся семья находилась в комнате, когда в руках 9-летней девочки случайно сработало пиротехническое изделие. От искр сразу же загорелись натяжной потолок и домашние вещи. Люди успели вовремя выбежать на улицу, — сообщили в экстренной службе.

Площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте происшествия работали восемь человек, использовалось две единицы техники.

Спасатели напоминают: пиротехнику нельзя хранить в открытом доступе, также нужно объяснить детям опасность подобных предметов. При пожаре следует звонить по номерам «101» и «112».

Добавим, ранее жители Ростовской области потребовали запретить продажу пиротехники.