Частный дом выгорел из-за пиротехники в хуторе Ростовской области

— Инцидент произошел еще пару дней назад, 15 января. Вся семья находилась в комнате, когда в руках 9-летней девочки случайно сработало пиротехническое изделие. От искр сразу же загорелись натяжной потолок и домашние вещи. Люди успели вовремя выбежать на улицу, — сообщили в экстренной службе.