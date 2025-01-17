Частный дом выгорел из-за пиротехники в хуторе Ростовской области

В одном из хуторов Ростовской области из-за пиротехники выгорел частный дом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
— Инцидент произошел еще пару дней назад, 15 января. Вся семья находилась в комнате, когда в руках 9-летней девочки случайно сработало пиротехническое изделие. От искр сразу же загорелись натяжной потолок и домашние вещи. Люди успели вовремя выбежать на улицу, — сообщили в экстренной службе.
Площадь пожара составила 50 кв. метров. На месте происшествия работали восемь человек, использовалось две единицы техники.
Спасатели напоминают: пиротехнику нельзя хранить в открытом доступе, также нужно объяснить детям опасность подобных предметов. При пожаре следует звонить по номерам «101» и «112».
Добавим, ранее жители Ростовской области потребовали запретить продажу пиротехники.