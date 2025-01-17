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В Ростове-на-Дону члена ОПГ осудили за вымогательство и хранение оружия

10 лет колонии получил в Ростове подозреваемый в особо крупном вымогательстве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону за вымогательство в особо крупном размере и незаконный оборот оружия осудили участника преступного сообщества. Об этом 17 января сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

По данным ведомства, до нового уголовного дела осужденный сидел в тюрьме за покушение на убийство и хранение наркотиков. Именно в этот период он угрозами заставлял другого заключенного передавать ему деньги.

Известно, что во время задержания у мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Апелляционным определением Ростовского облсуда нарушителя закона на 10 лет отправили к колонию особого режима.

Напомним, ранее в Ростовской области сроки получили трое организаторов фиктивных браков для мигрантов.