Под Волгоградом эвакуировали торговый центр

Из торгового центра «ЦУМ» в городе Волжском Волгоградской области 17 января срочно вывели посетителей и персонал — всего около 250 человек. Об этом сообщает мэрия города-спутника.
«Сегодня в 15.40 на электронную почту нескольких структурных подразделений администрации Волжского поступило сообщение о минировании ТЦ “ЦУМ”, — говорится в официальном телеграм-канале администрации Волжского. — На место происшествия вызвали пожарных, скорую помощь и полицию».
В данный момент в ТЦ работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о минировании проверяется.