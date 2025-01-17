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Под Волгоградом эвакуировали торговый центр

Причиной инцидента стало анонимное сообщение о минировании.

Из торгового центра «ЦУМ» в городе Волжском Волгоградской области 17 января срочно вывели посетителей и персонал — всего около 250 человек. Об этом сообщает мэрия города-спутника.

«Сегодня в 15.40 на электронную почту нескольких структурных подразделений администрации Волжского поступило сообщение о минировании ТЦ “ЦУМ”, — говорится в официальном телеграм-канале администрации Волжского. — На место происшествия вызвали пожарных, скорую помощь и полицию».

В данный момент в ТЦ работают сотрудники правоохранительных органов. Информация о минировании проверяется.