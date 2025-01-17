Присяжные рассмотрят дело об громком убийстве 20-летнего парня в центре Ростова

В Ростове присяжные рассмотрят дело о громком убийстве 20-летнего парня. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила мать молодого человека Ольга.
Дело поступило в суд в мае 2024 года. Для его рассмотрения планировалось привлечь присяжных заседателей. Однако полный состав коллегии не набирался. Больше полгода заседания переносились.
— Наконец эта проблема решилась. Присяжные нашлись. Заседание запланировано на 30 января, — рассказала Ольга.
Александру было 20 лет. Фото предоставлено семьей ростовчанина.
Напомним, происшествие случилось 24 мая 2023 года на улице Мечникова. По версии следствия, у 20-летнего ростовчанина произошел конфликт с 31-летним мужчиной. Во время ссоры оппонент напал на молодого человека. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», он один раз ударил парня ножом в сердце — от полученного ранения пострадавший скончался.