Присяжные рассмотрят дело об громком убийстве 20-летнего парня в центре Ростова

Напомним, происшествие случилось 24 мая 2023 года на улице Мечникова. По версии следствия, у 20-летнего ростовчанина произошел конфликт с 31-летним мужчиной. Во время ссоры оппонент напал на молодого человека. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», он один раз ударил парня ножом в сердце — от полученного ранения пострадавший скончался.