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Присяжные рассмотрят дело об громком убийстве 20-летнего парня в центре Ростова

В Ростове пройдет заседание по делу об убийстве парня, который умер от одного удара ножом в сердце.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове присяжные рассмотрят дело о громком убийстве 20-летнего парня. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщила мать молодого человека Ольга.

Дело поступило в суд в мае 2024 года. Для его рассмотрения планировалось привлечь присяжных заседателей. Однако полный состав коллегии не набирался. Больше полгода заседания переносились.

— Наконец эта проблема решилась. Присяжные нашлись. Заседание запланировано на 30 января, — рассказала Ольга.

Александру было 20 лет. Фото предоставлено семьей ростовчанина.

Напомним, происшествие случилось 24 мая 2023 года на улице Мечникова. По версии следствия, у 20-летнего ростовчанина произошел конфликт с 31-летним мужчиной. Во время ссоры оппонент напал на молодого человека. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», он один раз ударил парня ножом в сердце — от полученного ранения пострадавший скончался.