В Ростове 15-летнего юношу будут судить по двум уголовным статьям

По версии следствия, 14 июля 2024 года молодой человек гулял по Большой Садовой и увидел спящего на лавочке мужчину. Он подошел к нему, осмотрел карманы и забрал 15 тысяч рублей. Точно такую же сумму со счета своей жертвы юноша перевел через мобильный телефон.