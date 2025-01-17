В Ростове 15-летнего юношу будут судить по двум уголовным статьям

В Ростове-на-Дону 15-летнего юношу будут судить сразу по двум уголовным статьям. Парня подозревают в краже с банковских счетов «с причинением значительного ущерба». Об этом говорится в информации пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.
По версии следствия, 14 июля 2024 года молодой человек гулял по Большой Садовой и увидел спящего на лавочке мужчину. Он подошел к нему, осмотрел карманы и забрал 15 тысяч рублей. Точно такую же сумму со счета своей жертвы юноша перевел через мобильный телефон.
Спустя несколько дней после этой истории, уже на площади Советов, подросток нашел потерянный мобильный телефон. В этом случае было сделано сразу три перевода на общую сумму в 17 тысяч рублей.
Известно, что задержанный признался во всем еще на этапе следствия. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Суд рассмотрит обвинения в рамках пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ и пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ.