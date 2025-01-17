Рабочий упал в канализационный люк и утонул в Нижегородской области

Во время уборки снега в Володарском районе (территория комплекса очистных сооружений) рабочий упал в колодец со сточными водами и утонул. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
В ходе расследования выяснилось, что рядом с канализационным колодцем, куда попадают сточные воды, не было ограждений, люков и запорных устройств.
Следователи выясняют все детали и обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на предприятии, дадут правовую оценку.
Ранее мы писали о возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего в Заволжье. На него упала стрела стеклоподъемника.