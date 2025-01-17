Суд наложил арест на имущество Лерчек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы наложил арест на имущество Валерии Чекалиной (блогер Лерчек). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны (денежные средства) на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе.
Мосгорсуд 17 декабря 2024 года признал законным решение первой судебной инстанции о продлении домашнего ареста Чекалиной и ее бывшему мужу Артему Чекалину по делу о выводе из РФ 251 млн рублей. 4 октября 2024 года Троицкий суд Москвы отправил блогера под домашний арест. 25 ноября суд первой инстанции продлил ей срок домашнего ареста.
Валерия и Артем Чекалины и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) при продаже фитнес-марафонов. По версии следствия, Чекалина и ее подельники продавали курсы через интернет. Для этого они заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.