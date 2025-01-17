На Октябрьском мосту в Новосибирске водитель «Mitsubishi» въехал в толпу людей

Вечером 17 января на Октябрьском мосту в Новосибирске серая иномарка японского производства въехала в толпу людей.
— Водитель седана «Mitsubishi Lancer» въехал в толпу людей, стоящих на обочине дороги после хоккейного матча, — сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Судя по всему, это ДТП не обошлось без пострадавший. Очевидцы заметили на месте бригаду скорой помощи.
Региональная Госавтоинспекция еще не давала официальный комментарий по данному происшествию. В настоящее время редакция КП-Новосибирск готовит соответствующий запрос.
Напомним, что накануне закончился матч ХК «Сибирь» и ярославского «Локомотива». К сожалению, наша команда проиграла со счетом 2:3.