Гособвинение закончило предъявление доказательств по делу генерала Попова

Генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа до лета 2023 года. Сам Попов объяснял свое отстранение «сложной ситуацией со старшим начальством», которому он рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и последующем отстранении от должности.