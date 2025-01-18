Екатеринбуржцы «подарили» мошенникам 16 миллионов рублей

В Екатеринбурге за минувшую неделю в городскую полицию поступили заявления о мошенничестве на сумму более 16 миллионов рублей. В связи с этим в профилактический рейд отправился и начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Об этом сообщает пресс-группа ведомства.
Доверчивым пенсионерам звонили лжесиловики, которые заставляли их брать кредиты и продавать автомобили. Они представлялись якобы начальниками ФСБ и Центробанка.
— В Екатеринбурге пенсионер по указанию лжесотрудников ФСБ перевел на «безопасные счета» почти 5,5 миллиона рублей личных накоплений, — сообщает городская полиция. — В еще одном эпизоде циничного телефонного обмана аферисты заставили челябинскую пенсионерку забрать деньги у ровесницы из Екатеринбурга. Более того, телефонные мошенники заставили 70-летнюю женщину продать машину.
Как уточняется, одну из аферисток удалось задержать. Так, пожилая курьерша оказалась родом из Челябинской области. Правоохранителям она рассказала, что мошенники, вновь представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее поехать в соседний город. И таким образом «операторы» заставили ее забрать деньги у незнакомки из уральской столицы и перевести им.