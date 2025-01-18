Екатеринбуржцы «подарили» мошенникам 16 миллионов рублей

В Екатеринбурге за минувшую неделю в городскую полицию поступили заявления о мошенничестве на сумму более 16 миллионов рублей. В связи с этим в профилактический рейд отправился и начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица. Об этом сообщает пресс-группа ведомства.