Убивший в Варшаве белорусскую девушку мужчина получил пожизненный срок

Это жестокое убийство произошло в ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в самом центре Варшавы. Мужчина напал на девушку, за которой следил, угрожая ножом, затащил в подворотню дома, надел на голову балаклаву, душил и изнасиловал, потом сел в трамвай и уехал домой.