Убивший в Варшаве белорусскую девушку мужчина получил пожизненный срок

Суд в Варшаве приговорил мужчину, который в конце февраля 2024 года изнасиловал и убил 25-летнюю белорусскую девушку Елизавету, к пожизненному заключению, сообщает Sputnik.by со ссылкой на радиостанция RMF24.
Согласно приговора суда семья погибшей девушки должна получить 200 тысяч злотых компенсации (в пересчете на доллары это почти 49 тысяч).
Это жестокое убийство произошло в ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в самом центре Варшавы. Мужчина напал на девушку, за которой следил, угрожая ножом, затащил в подворотню дома, надел на голову балаклаву, душил и изнасиловал, потом сел в трамвай и уехал домой.
На камерах видеонаблюдения видно, что люди, проходившие мимо в момент изнасилования женщины, никак не отреагировали на действия преступника.
Девушку без сознания нашел охранник, который и вызвал скорую помощь. Спасти потерпевшую не удалось, она скончалась 1 марта в клинике, не приходя в сознание (подробнее об этом здесь).
Белорусский МИД сразу же после этого чрезвычайного происшествия направил запросы в правоохранительные органы Польши (здесь об этом).
Преступника 23-летнего Дориана С. польские правоохранители очень быстро нашли и арестовали, предъявив обвинение в убийстве, изнасиловании и грабеже. Преступник вменяем, на суде он признался в совершении деяния, однако отрицал, что хотел убить девушку (подробности здесь).
Мы писали, что стоящая на учете у психиатра молодая женщина напала с ножом на пассажирку, покупавшую жетоны на новой станции метро «Слуцкий гостинец» (здесь об этом подробнее).