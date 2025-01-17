В Таганроге произошел пожар в частном доме

По предварительной информации ведомства, пожар начался около 15:00. Очевидцы, увидев полыхающий дом, незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка 30 квадратных метров жилья. Полностью потушить огонь удалось за час. К счастью, обошлось без пострадавших.