В Таганроге произошел пожар в частном доме

В Таганроге спасатели потушили загоревшийся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло на улице Шевченко, 61.
По предварительной информации ведомства, пожар начался около 15:00. Очевидцы, увидев полыхающий дом, незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка 30 квадратных метров жилья. Полностью потушить огонь удалось за час. К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается. На месте ЧП работали четыре спецмашины и 16 спасателей.