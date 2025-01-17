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В Таганроге произошел пожар в частном доме

В Таганроге спасатели потушили огонь в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге спасатели потушили загоревшийся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло на улице Шевченко, 61.

По предварительной информации ведомства, пожар начался около 15:00. Очевидцы, увидев полыхающий дом, незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные начали тушить огонь. Пламенем было охвачено порядка 30 квадратных метров жилья. Полностью потушить огонь удалось за час. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается. На месте ЧП работали четыре спецмашины и 16 спасателей.