В Могилеве очевидец догонял пьяного водителя после жесткого ДТП с опрокидыванием

Авария произошла в областном центре днем 16 января. Примерно в 16.30 часов на проспекте Дмитрова, водители стали очевидцами аварии. Водитель «Ниссана» ехал в сторону кольца Мясокомбината стал небезопасно перестраиваться в левую полосу и, подрезав, столкнулся с легковой «Шкодой», за рулем которой был 23-летний мужчина. После столкновения «Шкода» опрокинулась на крышу, а виновник ДТП попытался скрыться.