В Могилеве очевидец догонял пьяного водителя после жесткого ДТП с опрокидыванием

В Могилеве пьяный водитель опрокинул другое авто в ДТП и попытался скрыться, но его догнал другой водитель. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла в областном центре днем 16 января. Примерно в 16.30 часов на проспекте Дмитрова, водители стали очевидцами аварии. Водитель «Ниссана» ехал в сторону кольца Мясокомбината стал небезопасно перестраиваться в левую полосу и, подрезав, столкнулся с легковой «Шкодой», за рулем которой был 23-летний мужчина. После столкновения «Шкода» опрокинулась на крышу, а виновник ДТП попытался скрыться.
Другой водителей, ставший очевидцем аварии, в машине которого был видеорегистратор стал преследовать нарушителя. И оперативно сообщил об аварии в милицию.
— Благодаря информации от неравнодушного гражданина сотрудники ГАИ оперативно задержали нарушителя, — прокомментировали в УВД.
Медосвидетельствование показало у нарушителя 1,9 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Могилевчанину грозит штраф 200 базовых величин (8400 белорусских рублей в январе 2025-го), лишение права управления на 5 лет. Кроме того, за сокрытие с места ДТП его могут оштрафовать на сумму до 25 базовых величин (1050 белрублей).
Также минчанин разбил бутылкой машину, водитель которой посигналил на дороге.