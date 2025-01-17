81-летнюю россиянку высадили из электрички посреди леса в мороз

13 января проводница электрички Барнаул — Алейск проигнорировала просьбу пенсионерки выйти на станции Ползуново и высадила ее на следующей, в трех километрах от населенного пункта, в лесной зоне.
«Старенькая мама плакала, просила ее: куда же я пойду в ночь? Бесполезно! Кончилось все тем, что маму эта проводница высадила на следующей станции Лебяжка, буквально в лесу, в полной темноте, одну. И махнула рукой: типа, иди туда, дойдешь до домов», — сказала дочь пенсионерки.
Пенсионерка провела на морозе два часа, пока не добралась до жилых домов. Начато служебное расследование. Руководство Западно-Сибирской железной дороги назвало ситуацию «недопустимой» и пообещало компенсацию.