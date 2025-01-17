81-летнюю россиянку высадили из электрички посреди леса в мороз

«Старенькая мама плакала, просила ее: куда же я пойду в ночь? Бесполезно! Кончилось все тем, что маму эта проводница высадила на следующей станции Лебяжка, буквально в лесу, в полной темноте, одну. И махнула рукой: типа, иди туда, дойдешь до домов», — сказала дочь пенсионерки.