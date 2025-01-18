В Смолевичском районе под колеса авто попала женщина

В этот же день около 9.10 на автодороге Р68 Пуховичи — Узда — Негорелое в а.г. Шацк Пуховичского района 37-летний житель Дзержинска, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с движущимся в попутном направлении Volkswagen Polo под управлением 46-летнего местного жителя, который разворачивался в запрещенном месте (остановочный пункт). Водитель автомобиля Volkswagen с полученными телесными повреждениями госпитализирован.