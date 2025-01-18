В Смолевичском районе под колеса авто попала женщина

16 января в 7.40 в п. Октябрьский Смолевичского района 67-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo и совершая маневр левого поворота, наехал на 37-летнюю жительницу п. Октябрьский, которая пересекала ул. Фабричную слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода (на перекрестке по линии тротуара). В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями госпитализирована.
В этот же день около 9.10 на автодороге Р68 Пуховичи — Узда — Негорелое в а.г. Шацк Пуховичского района 37-летний житель Дзержинска, управляя автомобилем ГАЗ, столкнулся с движущимся в попутном направлении Volkswagen Polo под управлением 46-летнего местного жителя, который разворачивался в запрещенном месте (остановочный пункт). Водитель автомобиля Volkswagen с полученными телесными повреждениями госпитализирован.
По фактам ДТП проводятся проверки.
Госавтоинспекция Минской области настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом погодных и дорожных условий. Перед началом маневра убедитесь в его безопасности. Пешеходам, в свою очередь, строго выполнять требования ПДД, переходить проезжую часть в установленных местах.