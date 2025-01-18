В Петербурге спасатели сняли с льдины застрявшего на Неве кота

«Сегодня утром хозяйка беглеца была найдена! Женщина несколько дней искала своего питомца, наткнулась на новость о спасении кота и узнала его. Пушистый вернулся домой, и мы надеемся, что больше он не будет убегать и кататься на льдинах», — сообщили спасатели.