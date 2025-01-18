Осужденный за взятку экс-командующий армией ПВО уедет на военную операцию

Огиенко категорически отрицает причастность к коррупции, вину не признает. Его защитник Игорь Вагин после оглашения приговора рассказал газете, что причастность экс-генерала не доказали ни при предварительном, ни при судебном следствии. С его слов, Огиенко решил не обжаловать приговор и хочет вернуться на военную операцию, поскольку до ареста принимал участие в ней, занимаясь обороной Москвы и других регионов от воздушных атак.