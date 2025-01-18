WP: экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в утечке файлов по Израилю

Бывший сотрудник ЦРУ Ассиф Рахман признал свою вину в утечке строго секретных документов, содержащих подробности подготовки израильских военных к ответному удару по Ирану осенью 2024 года. Эта утечка привела к изменению сроков предполагаемой атаки, сообщает издание Washington Post.
В ноябре власти США предъявили Рахману обвинения в раскрытии секретных материалов, касающихся планов Израиля на нанесение удара по Ирану в ответ на ракетные атаки со стороны Тегерана. Рахман признал свою вину в окружном суде США в Александрийе в пятницу, изменив свою позицию после первоначального отрицания обвинений.
Судебное разбирательство назначено на 15 мая, и мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее служащие военно-морских сил (ВМС) Франции случайно раскрыли секретную информацию о дежурстве атомных субмарин со стратегическим ядерным вооружением. Речь идет о работе военной базы на острове Иль-Лонг в гавани Бреста.