Средства РЭБ подавили пять украинских БПЛА над Смоленской областью

«По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал губернатор.
Анохин обратился к гражданам с просьбой не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения. Население просят сразу же информировать об обломках БПЛА экстренные службы по телефону 112.
А вечером 17 января российские средства ПВО в небе над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников за 35 минут. Атака пришлась на период с 21:10 до 21:45 по московскому времени.