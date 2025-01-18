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Средства РЭБ подавили пять украинских БПЛА над Смоленской областью

Российские средства радиолокационной борьбы подавили пять украинских дронов над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в телеграм-канале. Атака отбита на территории Починковского района.

«По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет», — написал губернатор.

Анохин обратился к гражданам с просьбой не приближаться к обломкам дронов в случае их обнаружения. Население просят сразу же информировать об обломках БПЛА экстренные службы по телефону 112.

А вечером 17 января российские средства ПВО в небе над Брянской областью сбили семь украинских беспилотников за 35 минут. Атака пришлась на период с 21:10 до 21:45 по московскому времени.