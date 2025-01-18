Сотрудник Посольства Франции сбил женщину на трассе в Калужской области

А утром 17 января на Шри-Ланке попал в смертельную аварию автобус с российскими туристами. Транспортное средство столкнулось с цементовозом, водитель от полученных травм погиб на месте. В результате ДТП пострадали 12 россиян, двое их них находятся в тяжёлом состоянии.