В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

В Нижегородской области полностью потушили пожар, возникший в жилом доме после взрыва газа.
Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в пятницу в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева в Богородске. В результате взрыва газовоздушной смеси загорелась кровля, частично обрушилась межквартирная перегородка, один человек погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти по неосторожности.
До этого в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, а затем заявили о полной ликвидации пожара на объекте.
Между тем стало известно, что в Богородске Нижегородской области погиб человек в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме.