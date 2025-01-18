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В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

Пожар полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области полностью потушили пожар, возникший в жилом доме после взрыва газа.

Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в пятницу в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева в Богородске. В результате взрыва газовоздушной смеси загорелась кровля, частично обрушилась межквартирная перегородка, один человек погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти по неосторожности.

До этого в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения, а затем заявили о полной ликвидации пожара на объекте.

Между тем стало известно, что в Богородске Нижегородской области погиб человек в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме.