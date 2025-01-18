В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

Инцидент произошел в пятницу в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева в Богородске. В результате взрыва газовоздушной смеси загорелась кровля, частично обрушилась межквартирная перегородка, один человек погиб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти по неосторожности.